Tophane ‘yeniden’: İstediğim gibi içerim anlayışı özgürlük değil azgınlık 

Daha önce de birçok kez ‘içki içildiği’ gerekçesiyle sanat galerilerine saldırıların yaşandığı Tophane semti çevresindeki eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.



‘Tophane Haber’ adlı haber sitesi ve Twitter’daki ‘Genç Mahalleli’ hesabının öncülük yaptığı kampanya, ‘cami sokağında bar olmaz’ sloganıyla sosyal medyaya da taşındı.

‘Taşkınların ardı arkası kesilmiyor’

Tophane Haber’de yer alan ‘İçip içip şişeleri camilerin önüne atıyorlar’ başlıklı haberde “Kılıç Ali Paşa ile Beyazıd-ı Cedid Camilerinin etrafını sarmaya başlayan alkollü/alkolsüz kafe, bar ve eğlence yerlerinden kaynaklanan taşkınlıkların ardı arkası kesilmiyor” ifadeleri yer aldı.

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‘Özgürlük değil azgınlık’

Tophane Haber ve ‘Genç Mahalleli’ hesaplarından da “Kutsalların yok sayılmasını kabullenmeyeceğiz. İstediğim gibi içerim, istediğim gibi de dağıtırım anlayışı özgürlük değil azgınlıktır” tweet’leri paylaşıldı.

İstediğim gibi içerim, istediğim gibi de dağıtırım anlayışı özgürlük değil azgınlıktır. #CamiSokağındaBarOlmaz pic.twitter.com/cXyTd0CiiZ — Tophane Haber (@TophaneHaber) 13 Ağustos 2017

İçki şişelerini camilerin önüne atıyorlar #CamiSokağındaBarOlmaz pic.twitter.com/mbMQkRTR19 — Tophane Haber (@TophaneHaber) 13 Ağustos 2017