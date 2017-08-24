Topbaş’tan ‘durum raporu’: Şehirde yaşayanlar ağaçları bilmiyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ‘durum raporu’ sundu: “Şehirde yaşayanlar, özellikle de çocuklar ağaçları bilmiyor. Meyveyi tanıyor ama nasıl yetiştiğini bilmiyor.”

Türkiye Ormancılar Derneği, İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1 metrekare olduğunu açıklamıştı.

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Alibeyköy Fidanlığı’nda toprak laboratuvarını ziyaret eden ve buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Topbaş, toprakların analiz edildiği bu merkezin Türkiye’nin en büyük toprak hazırlama merkezi olduğunu söyledi.

Meyve ağaçlarının yetiştirildiği bölüme de geçen Topbaş, gazetecilere ağaçları tanıttı. Ağaçlardan meyve kopartıp gazetecilere ikram eden Topbaş, “Şehirde yaşayanlar, özellikle de çocuklar ağaçları bilmiyor. Meyveyi tanıyor ama nasıl yetiştiğini bilmiyor” şeklinde konuştu.

Ulaşımdan sonra en büyük yatırımı çevreye yaptıklarını savunan Topbaş, Alibeyköy’deki fidanlıkta 3 milyon saksılı çiçek ve ağaç olduğunu kaydetti.

Topbaş şöyle devam etti: “Sayın cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla birlikte İstanbul’da bugüne kadar milyonlarca ifade edeceğimiz ağaçlar dikildi. Sadece benim başkanlık döneminde dikilen ağaç sayısı 10 milyona ulaştı.”