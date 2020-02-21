Topbaş’ın damadı Kavurmacı’ya ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istemi

Kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) yöneticilerine açılan davada yargılanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın 15 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı götürüldü. Babası tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı da hazır bulundu. Diğer sanık Ahmet Said Kavurmacı ise firari durumda.

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Mütalaa açıklandı

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı da olan Ömer Faruk Kavurmacı’ya ‘FETÖ’ye üyelik’ten yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. Kavurmacı’nın babasına da aynı suç kapsamında ceza verilmesi istendi. Ahmet Said Kavurmacı’nın dosyasının ayrılması talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen müdahil Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı Mehmet Ali Alagöz, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

‘Böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum‘

Son savunmasını yapan Mustafa Şevki Kavurmacı, “İnsan şerefiyle yaşar, insan vatan sevgisiyle yaşar. Hayatımı ülkem için çalışmakla geçirdim. 80 yaşıma dayandığım bu zamanlarda en asılsız iddialarla suçlandım. Böyle yaşanmıyor. Böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Ayakta durmakta zorlandığı için avukatının kolundan tuttuğu Mustafa Şevki Kavurmacı, üç defa “Yaşasın Türkiye” diyerek savunmasını tamamladı. Baba Kavurmacı, daha sonra yakınlarının yardımıyla duruşma salonundan ayrıldı.

‘Oran binde bir’

Sanık Ömer Faruk Kavurmacı, TUSKON’dan noter yoluyla istifa ettiğinin tespit edildiğini belirterek çalışanlarından bugüne kadar beşi hakkında ‘FETÖ’den işlem yapıldığını, 4 bin kişilik şirketlerindeki bu oranın binde bir seviyesinde kaldığını söyledi.

Sanık Kavurmacı, şu ifadeleri kullandı: “Üç buçuk yılı dolduran tutukluluğuma somut bir gerekçe maalesef gösterilemedi. Üç buçuk yıldır delillendirilemeyen FETÖ iddialarını hiçbir akıl kabul etmemektedir. İşlemediğim bir suçun günahı üzerime yüklenmiştir. ByLock kullanmadığım tespit edilmiştir. Cep telefonumda FETÖ’yle irtibatlı herhangi bir program indirmediğim ve internette FETÖ irtibatlı sitelere üye olmadığım da belirlenmiştir. FETÖ’yle hiçbir irtibatım olmadığı 30 kamu tanığı mahkemede anlatmıştır. Gizli tanık da FETÖ’yle ilişkim olmadığını belirtmiştir. Üç buçuk yılı doldurduğum tutukluluğum ve yargılamam süresince FETÖ’yle hiçbir irtibatım tespit edilememiştir. Cezaevinde defalarca epilepsi krizi geçirerek hastaneye kaldırıldım. Cezaevi şartları hastalığımın ilerlemesine neden oldu. Eğer suçum varsa başım üstüne. İşadamıyım, ekmeğimin peşinde koştum.”

TUSKON yönetiminin tutuklu tek sanığı olduğunu belirten Kavurmacı savunmasında şunları kaydetti: “Ben Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burnunu sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON’un yanından bile geçmezdim. Tutuklandığımda beş buçuk aylık olan kızım, bugün 4 yaşını doldurdu. Şirketler üzerindeki kayyım tedbirlerinin kaldırılarak beraatimi ve tahliyemi isterim.”

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.