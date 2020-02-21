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Yaramazlara biraz batar!

Topbaş’ın damadı Kavurmacı’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası: Adli kontrolle tahliye

Kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) yöneticilerine açılan davada yargılanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kavurmacı hakkında, tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak, adli kontrolle tahliye kararı verildi.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını açıklayan savcılık, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı da olan Ömer Faruk Kavurmacı’ya ‘FETÖ’ye üyelik’ten yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis talep etmişti. Kavurmacı’nın babasına da aynı suç kapsamında ceza verilmesi istenmişti. Ahmet Said Kavurmacı’nın ise dosyasının ayrılması talep edilmişti.

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Mütalaaya karşı söz verilen müdahil Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı Mehmet Ali Alagöz, sanıkların cezalandırılmasını talep etmişti. 

‘FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı’nın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, sanıklar hakkında ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan Ömer Faruk Kavurmacı’ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı’yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı’nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

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