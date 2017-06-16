Topbaş’ın damadı için tutuklama kararı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanıp sağlık sorunları gerekçesiyle salıverilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Kavurmacı, ‘epilektik atakları arttıran uyku apnesi, hipoglisemi ve hipovitaminöz hastalıklarının telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceği’ gerekçesiyle 4 Mayıs’ta serbest bırakılmıştı.

Tahliye muhalefetin tepkisini çekmiş, hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Topbaş’ın damadı olduğu için bırakıldığını savunmuştu.

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik yürütülen ‘FETÖ soruşturması’nın iddianamesi kabul edilmesinin ardından Kavurmacı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TUSKON ve üye şirketlerine yönelik yürütülen ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın da aralarında bulunduğu üçü firari, 30’u tutuklu toplam 86 işadamı hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İmza atmıştı

Tartışmalar, sosyal medya ve bazı basın organlarında Kavurmacı’nın Gürcistan’a kaçtığı haberleriyle devam etmişti.

Serbest bırakıldıktan sonra ilk kez görüntülenen Kavurmacı, adli kontrol şartı olduğu için imza atmaya gittiği Şenlikköy Polis Merkezi’nde gazetecilere, “Yargıyla alakalı bir karar. Diyeceğim bir şey yok” diyerek uzaklaşmıştı.