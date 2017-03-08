Topbaş’a göre Kabataş’taki ‘Martı Projesi’yle muhteşem bir meydan ortaya çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş’ta yapılan ‘Martı Projesi’nin mütevazı bir yükseklikte olacağını belirtirken ortaya ‘muhteşem’ bir meydan çıkacağını öne sürdü.

Saraçhane Belediye Sarayı’nda konuşan Topbaş, projenin yüksekliği ve siluete yönelik eleştirileri şu yanıtı verdi: “50 metre yüksekliğinde olacağı söylendi ancak bu doğru değil. Kabataş’taki seti geçmeyen gayet mütevazı yükseklikte ama buluşma noktası olacak muhteşem bir meydan ortaya çıkacak.”

Topbaş, ‘Martı projesi’yle birlikte dört adet yeni iskele yapılacağını, bununla birlikte kapasitenin yüzde 80 artacağını söyledi: “İskeleler, günlük ortalama 30 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek.”

800 araçlık otopark

Maliyeti 500 milyon lirayı bulacak proje kapsamında bölgeye 800 araçlık yeraltı otopark yapılacak. Topbaş da söz konusu otoparkın yapımının ardından Dolmabahçe Sarayı önünde park eden araçlar ve turistleri getiren otobüslerin de yer altında alınacağını söyledi.

Deniz ulaşımı, raylı sistemler ve karayolu ulaşımıyla Üsküdar-Kabataş Boğaz Yaya Geçiş Tüneli’nin birleşeceği transfer merkezinden ilk etapta günde 850 bin, daha sonra 1 milyon yolcu yararlanması bekleniyor.

‘Fikir babası başbakan’

Topbaş, Marmaray’ın yapımı sırasında Kabataş’tan Üsküdar’a deniz altından yaya yolu fikrinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından verildiğini de söyledi: “2kilometre uzunluğundaki tünelin içinde bisikletler, yayalar için elektrikli araçlar ve yürüme bantları yer alacak.”

Topbaş, yaya tünelinin kullanım bedeli olarak ücret ödenip ödenmeyeceği sorusuna ise ‘kaçamak’ bir yanıt verdi: “Buraya metro ile gelen para ödemiş insan var, tekrar para öder mi, geçişler nasıl olmalı konusunda değerlendirme yapacağız.”