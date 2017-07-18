Topbaş İstanbul’a baktı, İngiltere’yi gördü: Yıllar önce Londra metrosunu sel basmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sel basan kent metrosu için İngiltere’yi örnek gösterdi.

İstanbul’da dün geceden başlayıp saatlerce etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokağı su basmış, araçlar ve yayalar yollarda mahsur kalmıştı. Metro da sele teslim olmuştu.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin’le basın toplantısı yapan Topbaş, metrodaki su baskınını şu sözlerle savundu: “Buna benzer sıkıntı dünyanın pek çok kentinde yaşanmakta. Yıllar önce Londra’da metro istasyonunu sular, seller basmıştı. Bu normalin çok üstünde yağış geldi. Dikkatli olursak sıkıntıyı atlatırız.”

Evi su basanlar otele

Normalin üstünde bir yağış aldıklarını söyleyen Topbaş şunları söyledi: “Bir saat içinde 65 kilogram doğu bölgelerde ve merkezde, batı bölgelerde 110 kilogram yağış düştü. Birkaç noktada ciddi bir alt geçit tıkanmaları oldu. Diğer noktalara müdahale edilerek çözüldüğünü söyleyebilirim. Yurttaşlarımızın da yardımcı olması lazım trafiğe çıkmama uyarılarına dikkat ederlerse daha rahat yaşam sürebiliriz. Tramvay ve metroda da bir iki noktada olan sorun giderildi.”

Topbaş, Ayamama deresinde herhangi bir sorun olmadığunu söyledi. Belediye başkanı, şöyle devam etti: “Su basma seviyesinin altında inşa edilmiş konutlarda sıkıntı olmasın diye ekiplerimiz tarafından boşaltılmakta vatandaşlarımız, misafirhanelere veya otellere yerleştirilmekte. Şu anda arazide 6 bin 388 elemanımız var aktif olarak çalışan, 1194 araçla da büyükşehir belediyesi olarak devredeyiz. Dere taşkınlıkları yok. Tavukçu deresinde bir miktar taşkınlık gördük. Merter’de, Unkapanı alt geçitte. Yenikapı’da oldu.”