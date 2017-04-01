Topbaş ‘iddialı’: Haliç’te denizin içine Fatih’in at üzerinde heykelini koyacağız

İstanbul büyükşehir belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Haliç’te denizin içine Fatih Sultan Mehmet’in at üzerinde heykelini koyacaklarını söyledi.

Kasımpaşa’daki toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Topbaş, Haliç’le ilgili projelerini sıralarken Fatih Sultan Mehmet’in heykelini denizin içine dikeceklerini belirtti: “Denizden şahlanmış heykeli buraya koyuyoruz. Buradan yürüyerek geçen turistler, Fatih’in heykelini görsünler, fotoğrafını çeksinler.”

Belediye başkanı, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumuna da değinirken değişmesi halkoyuna sunulan 18 maddeyi ‘teferruat’ olarak gördüğünü vurguladı: “18 madde; bu maddelere girmeyeceğim. Maddeleri teferruat olarak görüyorum. Bir insana güveniyorsanız yetki verirsiniz. Güvenmiyorsanız yetki vermezsiniz.”