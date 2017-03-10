Topbaş duyurdu: Ortaköy’den Sarıyer’e sahil boyunca metro

Ortaköy’den Sarıyer’e sahil boyunca yeni bir metro hattı inşa edilecek.

İHA’da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yeni hattı şöyle anlattı: “Ortaköy’den başlayacak ve Sarıyer’e kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Zaten Hacıosman’a kadar gelen bir metro var. O metronun devamını da Çayırbaşı’na indirebilir miyiz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Alttan da gelecek olan metroyla birleşecek.”

Yeni tüneller de geliyor

Topbaş, tünel çalışmalarına da ağırlık verdiklerini söyledi: “İstanbul’da 100 kilometreyi aşkın bir tünel yol programlıyoruz. Sarıyer’den Büyükçekmece’ye kadar 140 kilometre ardışık tünel sistemi planlıyoruz. Aynı şekilde karşı yakada Harem’den Küçükköy’e ve Anadolu Hisarı’na kadar 18 kilometrelik bir tünel programladık. Yani yerin altından, üstünden her noktada nerede sorun varsa çözmeye çalışıyoruz.”