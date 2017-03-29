Topbaş ‘bir mimar olarak’ düşünmüş: Şile’ye villa tarzında hastaneler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, sağlık turizmini geliştirmek için Şile’ye villa tarzında hastaneler yapılmasını önerdi.

İHA’daki habere göre Topbaş, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında Şile’deydi.

Belediye başkanı, Şile’nin turizm açısında gelişmesi için yapmayı planladığı projelerini aktardı.

Şile’de sağlık turizmini geliştirmek için villa tarzında hastaneler öneren Topbaş, bu projeyi ‘bir mimar olarak’ düşündüğünü söyledi: “Yurt dışından gelen hastaların kendisi bir odada tedavi görürken, çocukları ise başka bir odada kalıp şehri geziyorlar. Bir mimar olarak bunu düşündüm ve dünyanın hiçbir yerinden böyle bir çalışma yok. Buraya ailesiyle gelecek, tedavi olurken tatilini yapacak. Böylece farklı bir sağlık turizm merkezi olacak. 200-300’lük bir yer yapılabilirse biz bununla ilgili yatırımcı getiririz. Bu çok önemli bir gelişmeyi sağlar ve bir merkez haline gelir.”

Topbaş, Şile’yle ilgili bir başka projesini ise şöyle duyurdu: “Sanayi sistemi metal değirmenlerin silindirinden un olmak için geçen buğday, silindirler ısındığı için besin değerini bozuyor. Taş değirmenler bunun için makbul, ısınmaz. Biz de burada yapalım, çekelim ve öyle bir şeyler yapalım ki bir taş fırın olsun yanında; gelelim basının önünde bunu İstanbul’a anlatalım. Orada kahvaltı salonları yaptıralım, köylerden yumurtalar, tereyağları gelsin. İstanbullular buruya akın akın gelsinler, burada doğayı görsünler.”