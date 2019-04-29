Diken

Yaramazlara biraz batar!

Top oynayan çocuklara ateş açtı: İki yaralı

Kütahya’da evinin önünde top oynayan çocuklara ateş açan 69 yaşındaki K.D., iki çocuğu yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Sultanbağı Mahallesi’nde yaşayan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenip av tüfeğiyle sokağa çıktı. K.D.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar 15 yaşındaki B.P. ve 14 yaşındaki B.K.’ya isabet etti.

Reklam

Çocuklar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken mahalle sakinleri K.D.’nin evine girmeye çalıştı.

Polis ekipleri mahalleliyi güçlükle sakinleştirerek K.D.’yi gözaltına aldı. Çocukların sağlık durumları iyi.

SON HABERLER

Star yazarından istismara uğramış çocuk için: Sokakta tek başına ne yapıyormuş

İktidar yanlısı Star gazetesinin köşe yazarlarından Ersoy Dede, bugünkü köşe yazısında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan beş yaşındaki çocuk için “İlaç için ‘5 yaşında bir çocuk ebeveyni yanında olmaksızın (görüş açısı dışında) sokakta ne yapıyormuş’ sorusunu da sorsun birisi” diye yazdı.

Yine Küçükçekmece: Ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde ciple dolaşan kişiler dokuz yaşındaki bir kız çocuğunun bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun telefonunu alıp kaçtı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...