Top oynayan çocuklara ateş açtı: İki yaralı

Kütahya’da evinin önünde top oynayan çocuklara ateş açan 69 yaşındaki K.D., iki çocuğu yaraladı.
Sultanbağı Mahallesi’nde yaşayan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenip av tüfeğiyle sokağa çıktı. K.D.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar 15 yaşındaki B.P. ve 14 yaşındaki B.K.’ya isabet etti.
Çocuklar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken mahalle sakinleri K.D.’nin evine girmeye çalıştı.
Polis ekipleri mahalleliyi güçlükle sakinleştirerek K.D.’yi gözaltına aldı. Çocukların sağlık durumları iyi.