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Yaramazlara biraz batar!

Top Erdoğan’da: ‘Partili cumhurbaşkanlığı’ teklifi ‘Ak Saray’a gönderildi

 

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini merkeze alan anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderildi.

Fotoğraf: Reuters

Meclis’te yapılan iki tur görüşmenin ardından kabul edilen teklifin Erdoğan’a gönderilmesi 12 günü buldu.

Teklifi ‘Ak Saray’a gönderen AKP’li Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, “Teklifi bu akşam gönderdik. Türkiye’ye hayırlı olsun” diye konuştu.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı istediğini sürekli dile getiren Erdoğan’ın teklifi onaylaması bekleniyor.

Teklifin Erdoğan’a 12 gün boyunca gönderilmemesi muhalefetin de dikkatini çekmiş, özellikle CHP, bunu ‘korku’ olarak yorumlamıştı.

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