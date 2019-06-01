Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tony Soprano’nun evi satılık; fiyatı 3.4 milyon dolar

Türkiye’de de yayınlanan ‘The Sopranos’ dizisinde, mafya babası karakteri Tony Soprano’nun oturduğu yer olarak ekrana yansıyan ev satışa çıktı. Evin sahipleri fiyatını 3.4 milyon dolar (19.86 milyon lira) olarak belirledi.

Fotoğraf: New York Times

1999-2007 yıllarında yayınlanan, dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen dizide kullanılan en önemli mekanlardan biri olan New Jersey eyaletindeki evin sahipleri Patti ve Victor Recchia 21 Haziran’a kadar teklif verilebileceğini açıkladı. 2013’te ölen James Gandolfini tarafından canlandıran Tony Soprano’nun evi olarak dünyaca ün kazanan hatta turistik mekana dönüşen 520 metrekarelik evin dört odası ve dört banyosu bulunuyor.

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Gayrimenkul yatırım uzmanları evin değerinin 1.63 milyon dolar (9.52 milyon lira) civarında olduğunu ancak dizi setinde kullanılması nedeniyle sahip olduğu ‘ün’ün bu rakamı yükselttiğini açıkladı.

50 kez çekim yapılan ev için açılan Facebook sayfası büyük ilgi görmüştü.  

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