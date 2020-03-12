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Yaramazlara biraz batar!

Tom Hanks ve karısı da ‘corona’ya yakalandı

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson üzerinde yapılan yeni tip corona virüsünün sebep olduğu covid-19 hastalığı testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Tom Hanks Instagram’daki paylaşımında Elvis Presley’in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya’da eşi Rita Wilson ile kendisinin grip semptomları gösterdiğini ve emin olmak için covid-19 testi yaptırdıklarını, sonucun pozitif çıktığını söyledi.

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Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.

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