Tom Hanks ve karısı da ‘corona’ya yakalandı

Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson üzerinde yapılan yeni tip corona virüsünün sebep olduğu covid-19 hastalığı testi pozitif çıktı.
Tom Hanks Instagram’daki paylaşımında Elvis Presley’in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya’da eşi Rita Wilson ile kendisinin grip semptomları gösterdiğini ve emin olmak için covid-19 testi yaptırdıklarını, sonucun pozitif çıktığını söyledi.
Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.