Tom Cruise Jack Reacher’ın dizi versiyonu için ‘kısa kaldı’

Tom Cruise aksiyon filmi Jack Reacher’ın televizyon dizisinin başrolünden ‘boyunun kısa olması’ nedeniyle alındı.

Lee Child’ın 2005’te yayınlanan kitabında Jack Reacher, ‘elleri tabak kadar’, 1.95 boyunda bir karakter olarak tasvir ediliyor. İlk iki filmde başrol oynayan ünlü yıldız Tom Cruise’un boyu ise 1.70 metre.

Reklam

Lee Child BBC’ye açıklamasında,Cruise’un iyi bir oyuncu olduğunu ancak kararı okuyuculardan gelen eleştirileri dikkate alarak verdiklerini söyledi: “Sonuçta okuyucular haklı. Fiziksel özellikleri bu karaktere uymuyor. Cüsse, bu karakterin ana unsuru. Normalde Reacher içeri girince bir dakika falan bir şaşkınlık yaşamanız gerekiyor.”

Jack Reacher’ın Netflix veya benzeri bir platform için dizi olarak çekileceğini söyleyen Child, “Tom Cruise’la ilgili düş kırıklığı yaşayan okuyucularımdan başrol için mükemmel adamı bulma konusunda yardım istiyorum” dedi.

Reklam

Tom Cruise’un başrolünü oynadığı filmin ilki 2012 yılında gösterime girerek 218 milyon dolar hasılat elde etmiş, 2016 yılında çekilen ikinci film ise 162 milyon dolar hasılata gerilemişti. Cruise’un kadrodan çıkarılmasında, hasılattaki bu gerilemenin de rol oynamış olabileceği söyleniyor.