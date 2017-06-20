Tolstoy’un ruhuna mevlüt: ‘Müslüman yazarın arkasından hayır, vazifemiz’

Dr. Arif Arslan, Müslüman olduğuna inandığı için Rus edebiyatının mihenk taşlarından Lev Tolstoy’un ruhuna ölüm yıldönümü 20 Kasım’da mevlüt okutacaklarını söyledi.

Diriliş Postası’ndan Atakan Irmak’ın haberine göre Tolstoy’un ölümünden bir yıl önce Muhammed peygamberin hadislerinin derlendiği risaleyi Türkçe’ye çevirdiğini söyleyen Arslan, Tolstoy’un Müslüman olduğunu anlamak için yazdıklarını okumanın yeteceğini savundu.

Arslan, 2011 yılında Tolstoy hakkında ‘Beni Bir Müslüman Olarak Kabul Edin’ ve 2012 yılında da ‘Müslüman Tolstoy’ kitaplarını kaleme almış.

Ruslara güvenmiyor

Tolstoy’un Müslüman olduğunu incelemesi için Rusya’dan teklif aldığını, ancak Ruslara güvenmediğini ve giderse öldürülebileceğini iddia eden Arslan, Tolstoy’un Müslüman olduğuna dair iddiaları ilk kez Azerbaycan’da yaşadığı dönemde akademisyen arkadaşlarından duyduğunu dile getirdi.

Arslan şöyle devam etti: “Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Tolstoy’un Peygamber Efendimiz (sav) hakkındaki yazılarını benimle paylaştılar. Kayıp risaleleri okuduğumda risalenin Türkçe’ye çevrilmesi gerektiğini düşünerek çalışmalara başladım. 2005 yılında kitap ilk basıldığında sadece Türkiye’de değil Rusya’da da yoğun ilgi gördü. Düşünsenize Rusya’nın en önemli yazarlarından Tolstoy’un Müslüman olduğunu destekleyen yazıları var ve yıllarca kendi ülkeleri tarafından gizlenmiş. ‘Neden gizlesinler’ diyenler olabilir. Tabii ki ülkesinde kanaat önderi sayılan bir yazarın Müslüman olduğunu söylemesi ve bu konuda düşüncelerini paylaşan kitaplar yazması, Ortodoks dünyasında ağır travmalara yol açar.”

‘İnşallah mevlüt okutacağız’

Mezarının başında haç olmamasının Tolstoy’un ölmeden öne Müslüman olduğunun açık delillerinden biri olduğunu savunan Arslan, bu nedenle de ünlü Rus yazar için yapmayı planladıkları etkinliği şöyle anlattı: “Tolstoy için inşallah mevlüt okutacağız. Müslüman olarak ölen bir yazarın arkasından hayırlı işler yapmak bizim için sorumluluklarımız arasında. Tolstoy gibi dünyaya kendisini yazdıklarıyla kabul ettirmiş bir yazarın Müslüman olduğunu kamuyla paylaşmak ve yaymak asli vazifemizdir. Konunun şehir efsanesi olduğunu düşünenler kitabı okuyup, yazdıklarına bakabilirler. Tolstoy 20 Kasım 1910’da hayatını kaybetti. Biz de ölüm yıl dönümünde mevlit okutmayı planlıyoruz.”