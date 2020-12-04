Tolkien’in satılığa çıkacak evi için Gandalf ve Bilbo harekete geçti

J.R.R. Tolkien’in ‘Orta Dünya’yı yarattığı evini ‘Yüzüklerin Efendisi’ oyuncuları para toplayarak satın alacak. Evin edebiyat merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

Fotoğraf: Project Northmoor

Britanyalı yazarın yakında satışa çıkacak Oxford’daki evi ‘Hobbit‘ ve ‘Yüzüklerinin Efendisi‘ üçlemesinin yazıldığı yer.

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Film uyarlamalarında Gandalf’ı canlandıran Ian McKellen ve Bilbo karakterine hayat veren Martin Freeman başta olmak üzere oyuncular Northmoor isimli kitle fonlaması projesini başlattı.

Oyuncular Northmoor kasabasındaki evi satın alarak yazarın anısına bir edebiyat merkezine dönüştürmeyi isityor.

Amaçlarına ulaşmak için üç ay içinde 6 milyon dolar (47 milyon lira) toplaması gereken ekip bu amaçla hayranların da bağış yapabileceği bir kampanya başlattı.

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Projenin başındaki yazar Julia Golding, Tolkien’in karakterlerine atıfta bulunarak “Frodo ve Sam’in Doom dağına ulaşması da bu kadar sürmüştü, onlardan ilhamla biz de başarabiliriz” dedi.