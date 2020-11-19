Tolkien’in, Orta Dünya ile ilgili yayınlanmamış yazıları kitaplaştırılacak

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi eserleriyle tanınan İngiliz yazar J.R.R Tolkien’in daha önce yayınlanmamış, Elf reenkarnasyonundan hangi karakterlerin sakallı olduğuna kadar, Orta Dünya evrenini keşfeden yazılarından oluşan bir koleksiyon önümüzdeki yaz yayınlanacak.

Fotoğraf: Arşiv

Tolkien’in mülkünü yöneten ve telif haklarına sahip olan yasal organ Tolkien Estate tarafından yetkilendirilen, ‘Orta Dünya’nın Doğası’ adlı derleme önümüzdeki haziran ayında yayınlanacak.

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Yayıncı, son on yılda 1973’te ölen Tolkien’in, Húrin’in Çocukları, Beren ve Lúthien’in Hikayesi ve Gondolin’in Düşüşü gibi daha önce görülmemiş bir dizi çalışmasını yayınlamıştı.

Kitapta yer alan konular arasında Elf ölümsüzlüğü ve reenkarnasyon; Orta Dünya’nın tanrı benzeri ruhları olan Valar’ların doğası, Númenor’un toprakları ve hayvanları, Gondor krallığının coğrafyası, kimin sakallı olup olmadığı açıklamaları bulunuyor.

Elflerin, hobbitlerin ve hatta cüce kadınların sakal bırakıp bırakmayacağı, hayranlar arasında uzun bir süredir devam eden tartışma konusu.