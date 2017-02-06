Tolga Şardan: PKK, her yıl olduğu gibi bu bahar ve yaz dönemiyle ilgili hazırlık yapıyor

Hendek ve çukur eylemleri sürecinden istediği sonucu almak bir yana, özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki halk desteğini yitirdiği bilinen PKK, her yıl olduğu gibi bu bahar ve yaz dönemiyle ilgili hazırlık yapıyor.

…PKK’nın gençlik yapılanmalarının, Türk misyonlarına yönelik eylem kararı alabileceği ifade ediliyor.

Baharda Diyarbakır’ın mahallelerinde eylemler yaşanabilir.

Şu anda bölgedeki belediyelerin örgüt kadrolarına sahip çıkamaması, kayyum atanan belediyelerdeki çalışanlara yönelik “iş bırakın” talimatlarının karşılık bulmaması, PKK’nın tehdit sürecini başlatıyor.

Bölge halkı PKK’yı istemiyor. Örgüt, durumu tersine çevirmeyi başaramazken, ibre devletten yana dönüyor. Halk, hendek ve çukur olaylarından sonra çatışmasızlık ortamından yana.

Görüldüğü gibi; bahar ve yaz ayları, hem siyaseten, hem de terörle mücadele açısından Türkiye için fazlasıyla önemli.

Tolga Şardan’ın yazısı