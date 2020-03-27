Tokyo’da valinin çağrısıyla ‘corona stokçuluğu’ başladı, uzun kuyruklar oluştu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip corona virüsünün yayılmasını engellemek için valinin ‘evde kalınması‘ çağrısı yapmasının ardından market ve dükkanlarda uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraf: Reuters

Vali Yuriko Koike çarşamba günü vatandaşlardan acil bir durum olmadıkça 12 Nisan’a kadar evlerinden çıkmamalarını ve kalabalık mekanda bulunmama uyarılarına rağmen, özellikle bu hafta sonu tüm ihtiyaçlarını ‘stoklamalarını’ istedi.

Reklam

31 yaşındaki grafik tasarımcısı Yuri Inoue ‘panik alıcılardan’ biri olduğunu söyledi. Inoue, Tokyo dışında yaşayan ailesinin kaygılarını gidermek için iki haftalık erzak depoladığını kaydetti.

31 yaşındaki tasarımcı “Eğer acil durum dükkanları ve marketler açık kalacaksa insanlar sakin kalmalı. Hükümetin bu noktanın daha sıkı altını çizmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ülkede şu ana kadar 1387 vaka tespit edildi, 47 kişi hayatını kaybetti.