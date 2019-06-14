Tokyo’da tıklım tıkış metrodaki oturmak isteyene ‘yolcudan satılık koltuk’

13.5 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık kentlerinden Japonya’nın başkenti Tokyo’da, ‘uyanık bir yolcu’ günün her saati tıklım tıkış olan metroda oturmak isteyenler için sıradışı bir çare buldu: Oturduğu koltuğu satışa sundu!

Fotoğraf: uxdesign.cc

İş saatlerinde iğne atsan yere düşmeyecek durumda olan, ayakta durmanın bile zor olduğu metroya Chiba adlı banliyöden binen ve ilk durakta bindiği için her sabah yer bulabilen yolcu, yerini 2 bin yen başlangıç fiyatıyla açık arttırmaya çıkardı. Chiba’dan Tokyo’ya giden yolcu -ki bu uzun bir yolculuk- yerini satın almak isteyenlere treninin adını, kaçıncı vagonda olduğunu bildirdi; satın alacak kimseden metroya binenen kadar parayı ödediklerinin kanıtını istedi. Cep telefonları aracılığıyla parayı ödediğini kanıtlayan ve en yüksek teklifi veren kişiye yerini devretmeyi vaat eden ‘girişimci yolcu’ bu teklifi için internette ilan verdi.

Reklam

Ancak, ilanın yayınlandığı açık artırma sitesi Mercari, metroda koltuk satmanın yasak olduğunu, 500 bin yene kadar para cezası olduğunu belirterek ilanı kaldırdı. Böylece, uyanık yolcunun koltuk satarak para kazanma hayali suya düşmüş oldu.

Tokyo’nun nüfusunun banliyöleriyle birlikte 30 milyonu aştığı tahmin ediliyor.