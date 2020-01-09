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Yaramazlara biraz batar!

Tokyo Olimpiyatları’na katılacak sporcular için çevreci yatak hazırlanıyor

Japonya’nın ev sahipliği yapacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak sporcular için hazırlanan yatakların çerçeveleri dönüşüme uygun mukavvadan üretilecek.

Fotoğraf: Reuters

Organizasyon komitesi, 24 Temmuz-9 Ağustos’ta düzenlenecek oyunlar için 18 bin, 25 Ağustos- 6 Eylül’deki Paralimpik Oyunları için ise 8 bin yatak gerektiğini, ihtiyacın çevreye duyarlı şekilde karşılanacağını duyurdu.

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Komitenin açıklamasına göre şilteler de sonrasında plastik ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere poliyetilen malzemelerden imal edilecek.

Uzun boylu sporcuları göz önüne alınara 2.10 metre boyunda tasarlanan yataklar 200 kilogram ağırlığı kaldırabilecek dayanıklılıkta üretilecek.

Madalyalar da geri dönüşüm malzemelerinden üretilmişti.

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