Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi

24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları için ‘beklenen erteleme kararı’ geldi. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları, küresel Covid-19 salgını nedeniyle ‘2021 yazından sonraya kalmamak şartıyla’ ertelendi. Organizasyonun önümüzdeki yaz düzenlenmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’yle (IOC) ortak alındığını belirterek, “Ben IOC Başkanı Thomas Bach’a organizasyonun bir yıl ertelenmesini önerdim. O da benimle yüzde yüz aynı fikirde olduğunu söyledi” dedi.

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Tokyo 2020’nin Olimpiyat Komitesi ve IOC’nin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Salgının beklenmedik ve tahminde bulunması zor şekilde yayılması nedeniyle bu kararı aldık. Dünya Sağlık Örgütü’nden aldığımız verilere dayanarak IOC başkanı ve Japonya başbakanı 2020 Olimiyatları’nın ertelenmesinin zorunluluk haline geldiği konusunda hemfikir oldu. Bu, başta sporcular olmak üzere organizsyona dahil olan herkes için çok daha doğru olacak.”

Organizasyonun adı, 2021 yılında da düzenlense Tokyo 2020 olacak.

Başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere çok sayıda spor organizasyonu salgın nedeniyle ertelenmişti.

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