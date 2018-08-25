TOKİ’nin kentsel dönüşüm projesi hazır: Ayder Yaylası’nda ilk kazma yıl sonunda

Rize’de turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Ayder Yaylası’na dair TOKİ tarafından kentsel dönüşüm planı hazırlandı.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘turizm merkezi’ ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı.

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1994 yılında ‘milli park’, 1998’de ise ‘doğal sit alanı’ ilan edilerek korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla ‘kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi’ ilan edildi. 1998’de doğal sit alanı olan yayla için iki yıl içinde ‘koruma amaçlı imar planı’ oluşturulması gerekiyordu ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

İhale katılan olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası’nda her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla ‘sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet’ten yargılandı.

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Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi’nce Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için ‘Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

Projede neler var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi.

Ayder Yaylası’nda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde beş bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı.

Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş-çıkış noktaları belirlendi.

Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak.

Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla iki katlı yatay yapılar inşa edilecek.

‘Kasaba gibi olacak’

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası’nda kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirterek buna çözüm olarak TOKİ’nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi.

Yıl sonunda Ayder’e ilk kazmanın vurulacağını kaydeden Bektaş, “Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor” diye konuştu.

Erdoğan’ın Ayder çıkışı

Erdoğan, 8 Ağustos 2017’de katıldığı AKP Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Ayder Yaylası’yla ilgili “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl’de yapmamız lazım” demişti.