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Yaramazlara biraz batar!

TOKİ’nin 100 bin konutuna 1 milyon başvuru: İstanbul ilk sırada

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Türkiye genelinde yapacağı 100 bin ‘sosyal konut’a 1 milyonun üzerine başvuru geldi.

Fotoğraf: Arşiv

TOKİ, 2+1 olan 75-85 metrekarelik evleri 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan taksitlerle, 100 metrekarelik 3+1 konutları da yine aynı sürede 1022 liradan başlayan taksitlerle dar gelirlilere satacak.

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Hürriyet’ten Gülistan Karagöz’ün haberine göre 16 Aralık 2019’da başlayan başvuru süresi boyunca, e-devlet üzerinden 1 milyon 51 bin kişi, istenen bedeli yatırarak konut başvurusu yaptı.

İstanbul’da 10 bin konut için 323 bin kişi başvurdu. Kentte, Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir’de TOKİ konutları inşa edilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, evleri almaya hak kazananlar belli olacak.

Başvuru süresi bugün doluyor.

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