TOKİ yeni yıla ‘çok hızlı’ başlayan bakanın izinde: 65 bin konut hedefliyoruz

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, geçen yıl 60 bin konut yaptıklarını, bu yılki hedefin 65 bin konut olduğunu söyledi.

Ağırlıklı olarak alt ve orta gelir grubunu konut sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ son üç yıldır ürettiği konutların yüzde 98’ini sosyal konut olarak yapıyor. TOKİ ayrıca kamu binaları, hastane, yurt, stadyum, güvenlik tesisleri ve sınır duvarı gibi yapım işlerini de sürdürüyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017 yılının son gününde, “İnşallah 2018 yılı bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak” demişti.

‘Yeni finans modelleri üzerinde çalışıyoruz’

Reuters’a konuşan Turan, Türkiye genelinde halen 520’ye yakın aktif şantiyelerinin bulunduğunu ve yaz aylarında çalışan sayısının 80 bin civarında olduğunu kaydederek, “2018’de de 65 bin civarında konut üretimi hedefliyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ödeme ve yatırım 16 milyar lira civarında olacak” dedi.

Turan’ın verdiği bilgiye göre TOKİ 1984-2003 arasında 43 bin, son 14 yılda ise 820 bin konut yaptı.

Turan, “2016’da konut üretim sayımız 65 bindi. Geçen yıl konut üretimimiz 60 bin civarı oldu, 15.5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik” dedi.

“Şırnak, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır’da ve ilçelerinde yaklaşık 25 bin konut inşa ediyoruz. Bunların 20 bin bu yıl teslim edeceğiz” diye devam eden TOKİ başkanı, Nusaybin’de halen 5 bine yakın konutun yapımının devam ettiğini ve bunları haziran-kemmuz döneminde teslim edeceklerini vurguladı.

Turan, TOKİ olarak bir ila bir buçuk yılda ürettikleri konutları 10-15 yıl vadeyle sattıklarını belirterek, yeni finans modelleri üzerinde çalıştıklarını da söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Suriye sınırındaki duvarın yüzde 98’lik bölümünün tamamlandığını da aktaran Turan “Suriye sınırında olan güvenlik yolu ve sınır duvarı 25-30 km hariç tamamlanmış durumda” dedi.

İran sınırında Ağrı ve Iğdır’da 144 kilometrelik kısmın duvar ile kapatılmasıyla ilgili inşaata yaz aylarında başladıklarını belirten TOK başkanı sözlerini şöyle bitirdi: “İnşaat mevsimi bu bölgede çok kısa. 144 km’nin de yaklaşık 80 km’si şu anda tamamlandı. Gelecek yıl bahar aylarında bunu bitirmiş olacağız.”