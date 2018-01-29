TOKİ usulü Hasankeyf: Yeni alandaki 710 konutun inşasında sona gelindi

Batman’da Ilısu Barajı gölünün suları altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinin ‘bir benzeri’ TOKİ tarafından yapılıyor. İnşaatta sona gelindi.

İlçenin taşınacağı ‘Yeni Hasankeyf’te TOKİ tarafından 710 konut yapılıyor. Eski ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıktaki yeni alana kaymakamlık ve devlet kurumları da taşındı.

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Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulavahap Kusen, Raman Dağı eteklerinde inşa edilen yeni konutların istenen düzeyde olduğunu belirterek şunları anlattı: “Yeni Hasankeyf’te hak sahiplerine 710 konut yapımı bitme aşamasına geldi. Konutları inceledik. Oturma alanı 150 metrekare, avlusuyla birlikte ise 500 metrekaredir. Henüz inşaat durumda olması nedeniyle eksiklikler var. Ancak bir eve taşındığında insanlar sorun yaşanırken, kocaman bir ilçe yeniden inşa edildiği için zamanla sorunlar da çözülür. Yeni Hasankeyf’e kaymakamlık, emniyet ve devletin tüm kurumları taşındı. En son olarak belediye kalmıştı, yakın zamanda biz de taşınacağız.”