TOKİ iştiraki Emlak Konut, Çamlıca Camii’ne beş yılda 60 milyon lira bağış yapmış

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TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO, Çamlıca Camii’ne 18 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Kurumun bugüne kadar yaptığı toplam bağış 60,5 milyon TL’ye yükselmiş oldu.

Emlak Konut GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla, halen Çamlıca’da inşaatı devam etmekte olan; cami, Türk İslam Eserleri müzesi, sanat galerisi, kütüphane, el sanatları atölyesi ve konferans salonu inşaatını yapmakta olan ‘İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne Şirketimiz tarafından 18.000.000 TL bağış yapılmıştır” dendi.

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Emlak Konut GYO’nun KAP’a yaptığı önceki açıklamalarına göre, 2014 yılında 10 milyon TL, 2015 yılında 12 milyon TL, 2016 yılında 8 milyon TL, 2017 yılında da 12 milyon 500 TL bağışlamıştı.

18 milyonluk yeni bağışla birlikte son beş yılda Emlak Konut GYO’dan Çamlıca Camii’ne 60.5 milyon liralık bağış yapılmış oldu.

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2014’te ortaya çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakından ilgilendiği bilinen Çamlıca Camii’nin ‘haram parayla’ yapıldığı iddia edilmiş, 2014 yılındaki tartışmalar üzerine KAP’a açıklama açıklama yapmak zorunda kalan Emlak Konut GYO’nun cami projesine bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.