TOKİ inşaatında iki aydır paraları ödenmeyen taşeron işçiler vince çıktı

Zonguldak’taki TOKİ inşaatında çalışan taşeron işçiler iki aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek vince çıkıp eylem yaptı, saatler sonra paranın ödeneceği sözü verildi.

Çınartepe mahallesindeki TOKİ inşaatının temeli geçen ocakta atıldı. Üzülmez TOKİ Projesi’nde 63 blok, 766 konut, bir cami ve dört ticari merkezi inşa edilecek.

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Ancak yüklenici firmasının taşeron şirketinde çalışan işçiler, iki aydır ücret alamadıklarını söyledi. Bayram öncesinde de alacaklarının ödenmediğini ifade eden işçiler, dün gece yarısı inşaatın çatısına çıktı.

Polisin iknasıyla inen işçilerden sekizi, sabah saatlerinde bu kez de vince çıktı. Bir işçi, vinçten inerek polislerle konuştu, paralarının ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

‘Hep oyaladılar’

Vinçten telefonla gazetecilere konuşan 32 yaşındaki Faysal Bekmez, 70 kişiye iki aydır para verilmediğini söyledi.

Bekmez şunları anlattı: “Bizi hep oyaladılar. Bu parayı almadan inmemeye kararlıyız. Beş aydır buradayız. Duvarcı, dış cephe mantolama, sıvacı ve alçıcı var. Bayrama memlekete gidemedik. Paramız yok. Çocuklarımız ailemiz mağdur oldu. Bazı arkadaşları gönderdik memleketlerine. ‘Biz paranızı alıp göndereceğiz’ dedik ama alamadık. 10 gündür, belki daha fazladan beri bekliyoruz.”

Yüklenici firma yetkilileri ise taşeron firmaya ödeme yapıldığını, işçilerin kendi şirketleriyle sorunları olduğunu ileri sürdü.

Para ödenecek

Eylem sürerken, yüklenici firma devreye girdi. Firmanın taşeron firmayla görüştüğü, taşerona yaptığı iş karşılığı ödeyeceği ücretten işçilerin alacaklarını vereceği belirtildi.

İşçiler de taşeron firmadan aldıkları söz üzerine saat 18.30 sıralarında vinçten inerek eylemi bitirdi.

İşçilerden Faysal Bekmez, tüm işçiler olarak toplam 160 bin lira civarında alacakları olduğunu, yüklenici firmanın bu parayı ödeyeceği sözünü verdiğini söyledi: “Yüklenici firmanın bu durumda bir suçu yok. Biz taşerondan paramızı alamadık. Şimdi yüklenici devreye girdi. Yaptığı iş karşılığında taşerona vereceği paradan bizim ücretimizi ödeyecek.”

Polis, sekiz işçiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.