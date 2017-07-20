Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Tokat’taki erkek yurdunda kalan 16 yaşındaki çocuk istismardan tutuklandı

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

 

Tokat’taki erkek öğrenci yurdunda kendinden küçük yaştaki çocukları istismar etmekle suçlanan 16 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

İddiaya göre Muradiye Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ö.D., 10’lu yaşlardaki çocukları cinsel organını göstererek taciz etti.

Reklam

Yine lise öğrencisinin 10 yaşındaki E.S.’yi de ağzını bantlayarak binanın bodrumunda istismar ettiği öne sürüldü.

E.S.’nin durumu ailesine anlatması sonrası Ö.D. gözaltına alındı. Lise öğrencisi, ‘cinsel istismar’ ve ‘teşhircilik’ suçlamasıyla tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yönetime ve öğretmenlere tepki gösteren aileler, çocuklarını yurttan aldı. Yönetim açıklama yapmadı.

A’dan Z’ye: Cinsel istismar engellenebilir mi, nasıl anlaşılır, ne yapılmalı?

‘Cinsel istismar’a dair bilmeniz gerekenler: 9 Soruda…


Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

SON HABERLER

Akşam Postası / 20 Temmuz 2017

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...