Tokat’taki erkek yurdunda kalan 16 yaşındaki çocuk istismardan tutuklandı

Tokat’taki erkek öğrenci yurdunda kendinden küçük yaştaki çocukları istismar etmekle suçlanan 16 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı.

İddiaya göre Muradiye Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ö.D., 10’lu yaşlardaki çocukları cinsel organını göstererek taciz etti.

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Yine lise öğrencisinin 10 yaşındaki E.S.’yi de ağzını bantlayarak binanın bodrumunda istismar ettiği öne sürüldü.

E.S.’nin durumu ailesine anlatması sonrası Ö.D. gözaltına alındı. Lise öğrencisi, ‘cinsel istismar’ ve ‘teşhircilik’ suçlamasıyla tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yönetime ve öğretmenlere tepki gösteren aileler, çocuklarını yurttan aldı. Yönetim açıklama yapmadı.