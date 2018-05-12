Tokat’ta iki buçuk yıl önce kaybolan çocuklardan birinin kemiklerine ulaşıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki hidro elektrik santrali (HES) göletinin mazgallarında kemik parçaları bulundu. DNA testi için Ankara’ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede, kemik parçalarının iki buçuk yıl önce kaybolan iki çocuktan Bayram Erol’a ait olduğu belirlendi.

29 Aralık 2015’te Reşadiye’deki evlerinin yakınlarından oynayan, o dönem beş yaşındaki Dursun Kaan Taşçı ve sekiz yaşındaki Bayram Erol kaybolmuştu. Aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamamıştı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan iki buçuk yıl boyunca haber alınamadı.

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DHA’nın haberine göre 17 gün önce bir aracın Kelkit Çayı’na uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe aranırken HES göletinin mazgallarında ayakkabı, çorap ve kemik parçaları bulundu. Parçalar DNA testi için Ankara’ya gönderildi.

DNA testi sonucu anlaşıldı

Kemiklerin kayıp çocuklara ait olma ihtimali üzerine ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol’un kan örneğiyle yapılan testte kemik parçalarının Bayram Erol’a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye’ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman, Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi.

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Dursun Kaan Taşçı’nın da Kelkit Çayı’na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarının genişletilmesine karar verildi.

Valilik açıklamasında dendi: “Devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında 8 Mayıs 2018 Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağlamıştır. Kayıp olarak aranan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı isimli çocuğu bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir.”