Tokat’ta doktora ‘Alevi köyü’ soruşturması

Tokat Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun haritada Alevi köylerini işaretlediği iddiası üzerine idari soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Müdürlüğün açıklamasında, Almus ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi’nde çalışan bir doktorun, merkezde asılı duran, ilçe ile köyleri gösteren haritanın fotoğrafını çektiği belirtildi.

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Açıklamada, doktorun kendi telefonundaki harita fotoğrafı üzerinde değişiklikler yaptığının anlaşıldığı aktarılarak, “Hekim, beyanında Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklileri yaptığını ifade etmiştir” dendi.

Açıklamada, iddia edildiğinin aksine, müdürlükte ya da bağlı sağlık tesislerinde böyle bir harita bulunmadığı, doktor hakkında müdürlük tarafından idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Harita nasıl ortaya çıktı?

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre, filyasyon ekibinde çalışan doktor Ö.M.İ., bir hastanın köyünü bulabilmek için hasta yakınına harita gönderdi ve köyü işaretlemesini istedi.

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Hasta yakını da kendisine gönderilen haritada, yalnızca Alevilerin yaşadığı köylerin isimlerinin altına ‘Alevi’ yazıldığını gördü.