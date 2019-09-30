Tokat’ta bahçesinde 122 kök Hint keneviri ile yakalanan adam: Mısır ektim, esrar çıktı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD’da düzenlenen toplantıya çağrılmadığı iddiasıyla ilgili , “Çağrılıp çağrılmadığına şahadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım” dedi.