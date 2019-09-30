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Yaramazlara biraz batar!

Tokat’ta bahçesinde 122 kök Hint keneviri ile yakalanan adam: Mısır ektim, esrar çıktı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 92,9 kilo esrar, evin bahçesinde ise dikili 122 kök Hint keneviri bulundu. Tutuklanan ev sahibi H.P.’nin ifadesinde, ”Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı” dediği öğrenildi. 

Fotoğraf: DHA

Operasyon, geçen hafta perşembe günü ilçeye bağlı Karayaka beldesinde gerçekleştirildi. Beldede yaşayan H.P.’nin bahçesinde izinsiz Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi.

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H.P.’nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada ekili halde 122 kök Hint keneviri, 71,7 kilogramı kurutulmamış toplam 92,9 kilogram esrar bulundu.

İfadesinde “Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı” diyen şüpheli tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 

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