Tokat’ta adaylık için MHP’ye geçen AKP’li: Millet lehine kompartıman değiştirmiş

Tokat’ta aday gösterilmeyen iki ilçe ve bir beldenin belediye başkanı AKP’den istifa ederek BBP’den aday olurken, bir AKP’li adaylık için MHP’ye geçti.

Ekran Alıntısı: Tokat Super Tv (Arşiv)

Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ‘cumhur ittifakı’adıyla bir araya gelen AKP ile MHP, 31 Mart’taki yerel seçimde de ortaklık yapacaklarını açıklamış ancak bazı yerleşim yerlerinde her parti kendi adayını göstereceğini bildirmişti.

Reklam

AKP’den yeniden aday gösterilmeyen Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve merkeze bağlı Emirseyit Belde Belediye Başkanı Ertuğrul Ağıl, partiden istifa etti. Üç başkan BBP’ye geçerek yeniden aday oldu.

AKP’den Turhal belediye başkan aday adayı olan ancak parti tarafından tercih edilmeyen ilçe kadın kolları eski başkanı Ayla Bedirhan Çelik ise MHP’ye geçti.

Reklam

Çelik şunları söyledi: “Tokat’ta ve özelde Turhal’da çok daha güçlü ve çok daha azimli bir irade ile millet ve memleket lehine çalışabilmek kastıyla kompartıman değiştirerek, milletimizin istikbaline ve devletimizin bekasına adanmış ‘cumhur ittifakı’nın iki mühim bileşeninden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer almaya karar verdik.”