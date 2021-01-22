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Yaramazlara biraz batar!

Tokat’ta, 10 kişide mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi

Tokat’ta, mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen 10 kişi tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Mutasyona uğramış virüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı’nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı.

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Bu çerçevede Tokat merkezde sekiz, Niksar ilçesinde ise iki hastaya yapılan testte mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi.

Mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. 

Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

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