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Yaramazlara biraz batar!

TOGG, Çin yapımı bataryayı tanıttı

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak Çin yapımı bataryayı tanıttı.

Fotoğraf: TOGG

Bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile geçen hafta mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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Farasis’in imalatı Li-ion batarya hücreleri, TOGG ile birlikte geliştirilecek modüllere Türkiye’de yerleştirilecek.

Twitter’daki videolu tanıtımda şu mesaj paylaşıldı: “#TOGG, sunacağı #batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak.”

Videoda şunlar anlatıldı: “Bataryamız rakiplerimize göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. Farasis’in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.”

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