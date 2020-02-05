Diken

Yaramazlara biraz batar!

TOBB’un araştırma merkezi: İşsizlik yüzde 13.6’ya yükselecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), işsizliğin 0.2 puan artacağını tahmin etti.

TÜİK, geçen ay paylaştığı Ekim 2019 verilerinde, işsizliğin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8’lik artışla yüzde 13.4 yükseldiğini açıklamıştı.

Reklam

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre SPM, 10 Şubat’ta açıklanacak Kasım 2019’da işsizliğin yüzde 13.6’ya yükseleceğini bildirdi.

Merkeze göre aynı dönemdeki tarım dışı işsizlik oranı da 0.1 puan artarak yüzde 15.8 olacak. İstihdam oranının da 0.6 puan azalarak yüzde 45.3 düzeyine ineceği belirtildi. Sanayi istihdamının ise 5 milyon 728 bin kişiye çıkacağı öngörüldü. 

İşsizlik yüzde 13.4’e yükseldi

SON HABERLER

Çin’den gelen hostese karantina

İstanbul’da Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gece saatlerinde gelen bir kadın yeni tip corona virüsü taşıdığı şüphesiyle izole müşahede odasına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...