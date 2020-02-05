TOBB’un araştırma merkezi: İşsizlik yüzde 13.6’ya yükselecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), işsizliğin 0.2 puan artacağını tahmin etti.

TÜİK, geçen ay paylaştığı Ekim 2019 verilerinde, işsizliğin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8’lik artışla yüzde 13.4 yükseldiğini açıklamıştı.

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Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre SPM, 10 Şubat’ta açıklanacak Kasım 2019’da işsizliğin yüzde 13.6’ya yükseleceğini bildirdi.

Merkeze göre aynı dönemdeki tarım dışı işsizlik oranı da 0.1 puan artarak yüzde 15.8 olacak. İstihdam oranının da 0.6 puan azalarak yüzde 45.3 düzeyine ineceği belirtildi. Sanayi istihdamının ise 5 milyon 728 bin kişiye çıkacağı öngörüldü.