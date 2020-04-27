TOBB: ‘Corona’dan etkilenen işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) corona virüsü salgını nedeniyle zor durumda olan işletmeler için ‘nefes kredisinin‘ devreye alınacağını duyururken, bu kapsamda iki ay içinde 6 milyar lira üzerinde kredi sağlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TOBB’un açıklamasında, ‘TOBB Nefes Kredisi‘nin faizinin yıllık yüzde 7.50 olacağı belirtilerek, bir üyenin azami 100 bin lira kredi kullanabileceği ifade edildi.

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Açıklamaya göre, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak krediler 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödenecek.

Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacak.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu söz konusu krediye şu anda Denizbank’ın katıldığını belirterek, kamu bankalarının da iki hafta sonra katılacağını söyledi.