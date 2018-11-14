TOBB başkanı, oda yöneticilerine siyaseti kolaylaştıran teklife karşı: Geri çekilsin

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilmemeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifinin doğru bulmadığını açıkladı.

Bir grup AKP’li milletvekili, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Hisarcıklıoğlu tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Meclise bugün sunulan bir kanun teklifi ile milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan Oda-Borsa-Birlik başkanlarının seçilmemeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunun açılması istenmiş. Bunu doğru bulmuyor ve kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum.

Oda-Borsa-Birlik başkanlığı görevimizle siyaset arasındaki ayrım kesin bir çizgi ile belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi söz konusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür.

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Bu camiada görev üstlenmekle siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır.”

Özgener de karşı

Söz konusu yasanın İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in AKP’den İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı yapılabilmesi için çıkarıldığı öne sürülmüştü. Özgener kendisinin böyle bir niyeti olmadığını spekülasyonların kendi dışında geliştiğini açıkladı.