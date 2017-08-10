TOBB başkanı ‘kıyamadı’: Vekil maaşları çok zannedilir, Ankara’daki hayatlarını görün

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekillerine verilen maaşı ‘yeterli bulmadı’: “Millet çok zanneder ama gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün.”

17 bin lira maaş alan milletvekillerinin ’emeklilik’ maaşı ise 8 bin 500 lira. Valiler ise 9 bin lira maaş alıyor.

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Hisarcıklıoğlu, ‘Zonguldak Ekonomi Zirvesi’nde konuştu.

Vali ve milletvekillerinin aldığı maaşın ‘azlığından’ yakınan TOBB başkanı, şöyle dedi: “Millet olarak biz bunu yağcılık filan zannediyoruz. Tam tersine. Doğru yapılan işi taktir edeceksin. Bu işi yapanlar para pul için yapmazlar. Ne valiye verdiğimiz ne milletvekiline verdiğimiz maaş, maaş açık söyleyeyim. Millet çok zanneder ama gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün. Buradan gelen herkese yemek ısmarlayacak, çay ısmarlayacak, otobüs parası verecek. Hastane işi olur hastaneye gönderirler. Zannedersiniz ki çok maaş alırlar. Oda başkanlarının da aynı şey. Belediye başkanlarımız da böyle. O zaman bunlara doğru işler yaptıkları zaman alkış yaparsanız, takdir ederseniz sizlere müthiş hizmet ederler.”

‘Bankacılar ayaklarını biraz denk almalı’

Bankaların faiz oranlarına dikkat etmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, bankalara da seslendi: “2017’nin ilk altı ayında bankaların karı açıklandı. Neredeyse bir önceki yıla göre yüzde 100 artış var. Bankalara şunu söylemek istiyorum. Bakınız, biz kar etmezken siz böyle fahiş şekilde kar ederseniz bir şey söyleyeyim hepimiz aynı gemideyiz. Bizim başımıza bir iş gelirse sizin de başınıza bir iş gelir. Vicdanlı hareket etmeniz lazım . Buradan tüm bankacılara seslenmek istiyorum; böyle kar yok Türkiye’de. Türkiye’de hiçbir sektörde böyle bir kar yok. Bu bankacılar ayaklarını biraz denk almaları lazım.”

‘Yerli otomobili yapacak babayiğitler var’

Hisarcıkoğlu sözlerini şöyle bitirdi: “Türkiye’nin markası olan yerli otomobili yapacak babayiğitler var. Haberiniz olsun. Bunların kim olacağıyla ilgili pazar günü görüşmeler bittikten sonra cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız.”