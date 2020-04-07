TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar şirketleri ‘Limit bitti’ diyerek geri çeviriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu şirketlerin bankalar tarafından kredi başvurusu dahi alınmadan geri çevrildiğine dair şikayetlerin arttığını, bankaları sıkıntıya düşen tüm firmalara destek olmaya çağırdığını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘Limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil.”

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“81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor” diyen Hisarcıklıoğlu, “Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var” dedi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla dünyanın oldukça zor bir dönemden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var” dedi.

Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu şöyle dedi: “Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum.”