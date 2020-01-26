TMZ: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

ABD profesyonel basketbol ligi NBA’in efsane oyuncularından Kobe Bryant, ABD’nin California eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

TMZ’nin haberine göre, helikopterde Bryant’ın yanısıra en az üç kişi daha vardı.

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ABD medyası kazadan kurtulan olmadığını ve 41 yaşındaki Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu aktardı.

NBA tarihinde hem 30 bin sayı hem de 6 bin asist barajını geçen tek oyuncu olan Bryant’ın kariyerinde çok sayıda rekor var: Bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu (20 sezon), 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu (2007’de sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı), NBA All-Star maçında MVP Ödülü’nü en fazla alan oyuncu (2002, 2007, 2009, 2011), NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu (18 kez), NBA All-Star maçı ilk beşine en fazla seçilen oyuncu (16 kez), bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu (12), bir NBA maçına ilk beşte başlayan en genç oyuncu (18 yaş, 158 gün), NBA All-Star maçına ilk beşte çıkan en genç oyuncu (19 yaş, 169 gün).

Bryant’ın kariyerinde beş NBA şampiyonluğu bulunuyordu.