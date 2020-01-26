Diken

Yaramazlara biraz batar!

TMZ: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

ABD profesyonel basketbol ligi NBA’in efsane oyuncularından Kobe Bryant, ABD’nin California eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

TMZ’nin haberine göre, helikopterde Bryant’ın yanısıra en az üç kişi daha vardı.

Reklam

ABD medyası kazadan kurtulan olmadığını ve 41 yaşındaki Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu aktardı.

NBA tarihinde hem 30 bin sayı hem de 6 bin asist barajını geçen tek oyuncu olan Bryant’ın kariyerinde çok sayıda rekor var: Bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu (20 sezon), 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu (2007’de sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı), NBA All-Star maçında MVP Ödülü’nü en fazla alan oyuncu (2002, 2007, 2009, 2011), NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu (18 kez), NBA All-Star maçı ilk beşine en fazla seçilen oyuncu (16 kez), bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu (12), bir NBA maçına ilk beşte başlayan en genç oyuncu (18 yaş, 158 gün), NBA All-Star maçına ilk beşte çıkan en genç oyuncu (19 yaş, 169 gün).

Bryant’ın kariyerinde beş NBA şampiyonluğu bulunuyordu.

Reklam

SON HABERLER

Üniversite raporu: Pazarcık, Pütürge ve Bingöl’de yıkıcı deprem beklentisi var

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dünkü Elazığ-Sivrice depreminin ön inceleme raporu yayınlandı. Raporda, depremin Doğu Anadolu fayı ile uyumlu olduğu ve genel karakteristiğini yansıttığı tespit edilirken, Pazarcık, Pütürge ve Bingöl’ün güneybatısında ‘sismik boşluk’ bulunduğu ve ‘yıkıcı deprem beklendiği’ kaydedildi.

İki buçuk yaşındaki Yüsra, 24 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Elazığ’da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa mahallesinde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız’a (2,5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra’yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...