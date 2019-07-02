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Yaramazlara biraz batar!

TMSF ‘yastık altı’nı çekmek için mevduat sigorta limitini 150 bin liraya yükseltiyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, yastık altı parayı bankacılık sistemine çekmek amacıyla mevduata sigorta limitini eylül itibariyle yüzde 50 artırarak 150 bine yükselteceklerini açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülal, ‘bankalardan toplanan primlerle 43.5 milyar TL’lik rezerve ulaştıklarını, daha önce 100 bin TL seviyesinde olan mevduat garanti limitinin 150 bin TL olması için çalışma başlattıklarını ve eylül prim dönemi itibarıyla gerçekleşmesini beklediklerini’ söyledi.

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Bunun yastık altı parayı sisteme çekme açısından limite duyarlı mevduat sahipleri noktasında bankacılık sektörüne katkı sağlayacağını düşündüklerini söyleyen Gülal, “Ön istişareleri yaptık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu çalışmayı başlatmıştık. Yasal olarak BDDK, Hazine, TCMB gibi kurumlara uygunluk yazılarını gönderdik. Eylül primlerinin yeni sistemle olmasını bekliyoruz” dedi.

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