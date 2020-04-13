TMSF, Dumankaya’ya ait 86 taşınmazı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dumankaya Grubu şirketlerine ait 86 adet taşınmazın satışı için ihale açtığını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

TMSF’nin sitesinde yer alan duyuruda, Uniplast Plastik Yapı Elemanları, Milsan Demirçekme, Dumankaya İnşaat ve Dumankaya Otomotiv şirketlerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 9-20 Nisan aralığında teklif toplama usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile satışlarının yapılacağı belirtildi.

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Dumankaya dahil binden fazla şirkete kayyım TMSF tarafından kayyım atanmıştı.

Son olarak, TMSF Başkanı Muhittin Gülal, TMSF kayyımında yönetilen Dumankaya’dan daire alanların mağduriyetlerinin giderilmesi için yarım kalan inşaat projelerini bitirmek üzere çalışma başlatıldığını belirtmişti. Ancak Gülal satıştaki zorluklar nedeniyle belirlenen takvimin gerisinde kaldıklarını söylemişti.

Medyada yer alan 2018 verilerine göre Dumankaya projelerinden yaklaşık 3 bin mağduriyet oluştu.