TMO ‘yerli fındığa dönüş’ istedi: İlk altı ayda ABD’den badem ithalatı 72 milyon dolar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ABD’den ilk altı ayda 72 milyon dolarlık badem ithalatı yapıldığını belirterek yerli fındık tüketilmesi çağrısı yaptı.
Türkiye, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergilerini yüzde 140’a varan oranlarda artırmıştı. Kuruyemiş sınıfına giren bademdeki ek mali yükümlülük oranı yüzde 20.
TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, bu yılın ilk altı ayında sadece ABD’den 13 bin 716 ton badem ithal edildiğini, 72 milyon dolar ödendiğini belirtti.
Fındık tüketimi çağrısı yapan Kemaloğlu şöyle yazdı: “İthalatını yaptıgımız badem yerine yerli fındığımızı tüketelim. Bu sayede hem milli ürünümüzün pazarı büyüsün, hem Döviz başka ülke çiftçilerine gitmesin. Sadece ABD’den 2018 yılı, ilk 6 ayda badem ithalatı 13 bin 716 ton karşılığı 72 milyon dolar.”
İthalatını yaptıgımız badem yerine yerli fındıgımızı tüketelim. Bu sayede hem milli ürünümüzün pazarı büyüsün, hem döviz başka ülke çiftçilerine gitmesin.
Sadece ABD’den 2018 yılı, ilk 6 ayda badem ithalatı 13,716 ton karsılıgı 72 milyon dolar.#badem #fındık #ithalat #tmo pic.twitter.com/uNDb2ANRG6
— İsmail KEMALOĞLU (@IsmailTmo) August 15, 2018
Misilleme: Otomobilinden sigarasına Amerikan ürününe ek gümrük vergisi
Kuruyemişçiler: Türkiye üretimde sınıfta kalıyor, kuruyemişte tam bağımlı olacağız
Üreticiler tepkili: Fiyatlar ‘kabul edilebilir’ seviyeye gelmezse fıstıklı tatlı yapmayacağız
Cevizin yüzde 72’si, bademin yüzde 80’i ithal: Amerikan ürünü Tokat diye satılıyor
Malatya kayısısı ölüyor: 2 milyon ağaç kesildi, 9 milyon daha kesilecek
Şeker-İş uyardı: Fabrikalar satılırsa nişasta bazlı şekere mahkum oluruz
İhale açıldı: Hükümet 14 şeker fabrikasını ‘davetli’ şirketlere satacak
İki ayda tamamlanacak: Hükümet 14 şeker fabrikasının satışı için harekete geçti
Çiftçi sordu: Ordu’dan 9 liraya çıkan fındık kuruyemişçide 60 lira; fark nereye gitti?