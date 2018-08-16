TMO ‘yerli fındığa dönüş’ istedi: İlk altı ayda ABD’den badem ithalatı 72 milyon dolar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ABD’den ilk altı ayda 72 milyon dolarlık badem ithalatı yapıldığını belirterek yerli fındık tüketilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergilerini yüzde 140’a varan oranlarda artırmıştı. Kuruyemiş sınıfına giren bademdeki ek mali yükümlülük oranı yüzde 20.

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TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, bu yılın ilk altı ayında sadece ABD’den 13 bin 716 ton badem ithal edildiğini, 72 milyon dolar ödendiğini belirtti.

Fındık tüketimi çağrısı yapan Kemaloğlu şöyle yazdı: “İthalatını yaptıgımız badem yerine yerli fındığımızı tüketelim. Bu sayede hem milli ürünümüzün pazarı büyüsün, hem Döviz başka ülke çiftçilerine gitmesin. Sadece ABD’den 2018 yılı, ilk 6 ayda badem ithalatı 13 bin 716 ton karşılığı 72 milyon dolar.”

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