TMO, ihalede yurt içine sattığı nohutu yarı fiyatına dışarıya verdi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çiftçiden tonunu 3 bin 300 liradan aldığı nohutu 1.800 lira bedelle yurt dışına ihraç ettiği ortaya çıktı. Üstelik TMO, halen iç piyasada kendi vatandaşına kilosunu 4 lira ila 6 lira 50 kuruştan sattığı nohutu, ihracat yapacaklar diye beş firmaya kilosu 1 lira 80 kuruş ila 2 lira 31 kuruş arasında değişen fiyatlarla verdi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre TMO, 5 Kasım’da yurtdışına ihraç edilmek şartıyla nohut satışı için Ankara’da ihale açtı. İhalenin sonunda TMO, 22 bin 15 ton nohutun beş firmaya satışını yaptı. İhalede ‘orta tane’, ‘iri tane’ ve ‘çok iri’ tane nohut ebatlarına göre tonu 301 dolar (yaklaşık 1740 lira) ila 460 dolar (yaklaşık 2 bin 660 lira) arasında değişen fiyatlar oluştu.

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Yurt içine 6.5 lira, yurtdışına 2.3 lira

İhale sonucunda TMO, kendi internet sitesinden toptan satış fiyatını ilan ettiği nohutu neredeyse yarı fiyatına firmalara satmış oldu.

TMO internet sitesinde örneğin ‘orta taneli’ nohutun ton başına toptan satış fiyatı 2 bin 900 lira olarak ilan edilmesine rağmen, ihaleyle bu nohut 314 dolardan (yaklaşık 1813 lira) firmaya verildi. Böylelikle iç piyasaya toptan tonu 2 bin 900 liraya (kilosu 2 lira 9 kuruş) satılan nohut, ihracat yapmaları için firmalara 1.800 liraya (kilosu 1 lira 8 kuruş) verildi.

Aynı şekilde tonu 3 bin 900 lira olan ‘iri taneli’ nohut 402 dolardan (2 bin 310 lira) ve yine TMO’nun kendi internet sitesinde tonu 4 bin 900 lira olan ‘çok iri’ taneli nohut da 402 dolardan (yaklaşık 2 bin 310 lira) satıldı. TMO depolarındaki nohudu iç piyasaya perakende olarak kilo bazında ise 4 lira ila 6 lira 50 kuruş arasında satıyor.

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Yurt içinde halka kilosu 4 ila 6 lira 50 kuruştan satılan nohut, ihracat amaçlı firmalara 1 lira 80 kuruş ila 2 lira 31 kuruştan satıldı.