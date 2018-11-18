TMO ekmekte ‘ithalat’ kartını sürdü: Zam için un fiyatı bahane edilmesin

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday piyasasında ‘endişeye mahal olmadığını’ belirterek, “ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçe yoktur” dedi.

Güldal, ekmeğin maliyetinde buğdayın rolünün yüzde 25’i geçmediğini dile getirerek, nakliye, enerji ve işçilik gibi faktörlerin maliyeti belirlediğini söyledi.

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‘Ekmeğe zam için gerekçe yok’

‘Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin’ diyen Güldal şöyle devam etti: “Türkiye’nin, yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçesi yoktur. İç piyasada uncuların ihtiyacı olan buğday stoku, TMO olarak bizde ve piyasadaki tacirlerde yeterli miktarda mevcuttur. Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endiiyaşesine mahal yok. Un fiyatları bahane edilmesin. Yetkimiz olan ama ithal etmediğimiz buğday limitlerimiz de var.”

Fırıncıların, un fiyatlarını gerekçe göstermesine neden olacak bir buğday sıkıntısının bulunmadığını vurgulayan Güldal, TMO olarak geçmiş yıllarda uyguladıkları Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nın da gelecek yıl başından itibaren yeniden yürütüleceğini söyledi.