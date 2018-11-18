Diken

Yaramazlara biraz batar!

TMO ekmekte ‘ithalat’ kartını sürdü: Zam için un fiyatı bahane edilmesin

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday piyasasında ‘endişeye mahal olmadığını’ belirterek, “ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçe yoktur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Güldal, ekmeğin maliyetinde buğdayın rolünün yüzde 25’i geçmediğini dile getirerek, nakliye, enerji ve işçilik gibi faktörlerin maliyeti belirlediğini söyledi.

Reklam

‘Ekmeğe zam için gerekçe yok’

‘Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin’ diyen Güldal şöyle devam etti: “Türkiye’nin, yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçesi yoktur. İç piyasada uncuların ihtiyacı olan buğday stoku, TMO olarak bizde ve piyasadaki tacirlerde yeterli miktarda mevcuttur. Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endiiyaşesine mahal yok. Un fiyatları bahane edilmesin. Yetkimiz olan ama ithal etmediğimiz buğday limitlerimiz de var.” 

Fırıncıların, un fiyatlarını gerekçe göstermesine neden olacak bir buğday sıkıntısının bulunmadığını vurgulayan Güldal, TMO olarak geçmiş yıllarda uyguladıkları Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’nın da gelecek yıl başından itibaren yeniden yürütüleceğini söyledi.

Reklam

İTO başkanına göre ekmek fiyatında bakkal ve marketler daha fazla fedakarlık yapmalı

Ekmek krizi büyüyor: İstanbul’da son bir ayda 50 fırın kapandı

Fırıncılar durma noktasında: Bir hafta dayanırlar; sonra halk tipi ekmek çıkmaz

Bakanlık müdahale etti: Ankara’da yüzde 25’lik ekmek zammı durduruldu

TMO 252 bin ton buğday ithal edecek: Amaç ekmek fiyatını frenlemek

Bakan ‘Ekmekte fiyat artışı yok’ demişti: Zam olmazsa fırıncılar üretimi durduracak

Bakan duyurdu: Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...