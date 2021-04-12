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Yaramazlara biraz batar!

TMO ayçiçek yağı satacak: 5 litresi 60 lira

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), 5 litresi 60 liradan yemeklik ayçiçek yağı satışına başlıyor.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ofis’in Twitter hesabındaki duyuruda, yağın bugünden itibaren TMO ürün satış noktalarında satışın başladığı belirtildi.

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Bloomberg’in aktardığına göre TMO, geçtiğimiz aylarda tarihinde ilk kez 25 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı için ihaleye çıkmış ve ihale sonunda 5 bin ton ayçiçek yağı almıştı.

2020’nin kasım ayında ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova’dan yapılan ithalat hariç olmak üzere yüzde 30’dan yüzde 3’e indirilmişti.

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