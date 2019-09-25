TMMOB’den CHP’li belediyelere ‘asansör’ eleştirisi: ‘Halkçı belediyecilik’ demiştiniz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO) aralarında Bakırköy’ün de bulunduğu bazı CHP’li belediyelerin asansör denetimlerinin özel şirketlere devretmeye hazırlandığına dikkat çekerek “‘Halkçı belediyecilik’ iddiasında bulunmuştunuz” diye eleştirdi.

Fotoğraf: DHA

TMMOB MMO’dan yapılan yazılı açıklamada 2008 yılında başlatılan ve ilgili bakanlıkla birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında kurumun tüm itirazlarına rağmen kamusal olan bu denetimin piyasaya açıldığı, sonrasında ise ‘odanın ve konuya rant amacıyla yaklaşmayan bazı belediyelerin itirazları sayesinde’ fiyatların bakanlıkça belirlendiği hatırlatıldı.

Reklam

Asansör denetimi ilk kez piyasaya açıldığında ‘ilk uygulamada TMMOB MMO dışında yapılan protokollerde çok yüksek ücretler talep edildiği ve bu işin bir rant fırsatı olarak görüldüğü’ sonrasında ise bakanlığın fiyat belirlemeye başladığı belirtildi.

Fakat TMMOB ‘aralarında Bakırköy Belediyesi’nin de bulunduğu ana muhalefet partisi yönetimindeki bazı belediyelerin asansör kontrol hizmetlerini özel şirketlere devretmeye başladığını’ belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“Odamız ve konuya rant amacıyla yaklaşmayan bazı belediyelerin sürecin içinde yer alması sayesinde ‘piyasa’ regüle edilmiş ve ücretler her yıl Bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki; ‘Halkçı Belediyecilik’ ilkesiyle yoluna devam etme iddiasında bulunan veya bu iddia ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde kazanan ve mevcut iktidar dönemindeki uygulamaların tam tersini yapacağını beyan eden ana muhalefet partisi yönetimindeki bazı belediyeler asansör kontrol hizmetlerini özel şirketlere devretmeye başlamıştır.

Reklam

Son olarak Bakırköy Belediyesi, 2013 yılından beri Odamızla yaptığı protokolü iptal ederek özel bir şirkete devredeceğini sözlü olarak belirtmiştir. Bu durum iktidarın TMMOB’ye bağlı Odaları etkisizleştirmek, kamusal denetimlerin içini boşaltarak ortadan kaldırmak, kâr amacı gütmeyen gelir kaynaklarını yok ederek çalışamaz hale getirme yönelimiyle aynı sonuçları doğurmaya yöneliktir ve halkın çıkarlarına aykırılık oluşturmaktadır.”

Açıklamada odanın asansörlerin periyodik kontrollerini yapmaktan dışlanmasının kamusal bir perspektifle toplumun can ve mal güvenliğine önem veren anlayışın dışlanması ve sürecin piyasaya teslim edildiği anlamına geldiği, bunun yaratacağı sonuçların sorumlularının söz konusunu belediyeler olacağı belirtilmiştir.

2018’deki denetimde yüzde 51’ine kırmızı etiket

Açıklamada yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında toplam 434 bin 717 asansörün periyodik kontrolü yapılmış ve 223 bin 433 asansöre (yüzde 51) kırmızı etiket, 21 bin 122 asansöre (yüzde 5) sarı etiket, 102 bin 405 asansöre (yüzde 24) mavi etiket ve 87 bin 757 asansöre de (yüzde 20) yeşil etiket iliştirilmiş.