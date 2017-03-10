TMMOB’dan ‘özgür üniversite’ çağrısı: Hayatı inşa eden biziz, geleceğimize de karar veren biz olalım

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ‘özgür bir üniversite isteyenler’i 13-17 Mart’ta İzmir’de yapılacak etkinliğe çağırdı.

TMMOB, üniversitelilere yönelik ‘Beşinci Toplumcu Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Haftası’ için çağrı metni yayınladı.

Çağrıda, bazı olaylar nedeniyle geçen yılki etkinliğin iptal edilmek zorunda kalındığına vurgu yapılarak, “Benzer şeyler bu sene de devam ediyor. Akademisyenler okullardan uzaklaştırılıyor, öğrencilere gereksiz cezalar veriliyor. Üniversitelerimiz bilim üretmekten uzak, ceberut bir çarkın parçası haline getirildi, getiriliyor. İşte tam da bu sebepten yan yana gelmeliyiz” dendi

Kendilerini ‘baskıcı, ezberci, bilimden uzak eğitim sistemine karşı düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı, özgür bilimsel eğitim metodunu benimseyen, akademisyenleri, öğrencileri, çalışanlarıyla bir bütün olarak özgür üniversiteleri isteyenler’ olarak tanımlayan TMMOB, ormanların, kıyıların, parkların, suyun, derelerin, derelerin, toprağın ve emeğin yağmalamasına ve ticarileştirilmesine karşı olduklarını da vurguladı.

Çağrı metninde şunlar kaydedildi: “Daha fazla rant elde etmek için uygulan kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkanlarız. Halkların bu vesileyle kültürlerinin yozlaştırılmaya, yok sayılmaya çalışıldığının farkında olanlarız. Erkek egemen sistemin kadın özgürlüğüne bir tehdit olduğu bilinciyle kadını ret ve inkâr eden, kadını eşit ve özgür bir insan olarak görmeyen tacize ve tecavüze maruz bırakan ve her geçen gün artan kadın cinayetlerine ‘Dur’ diyenleriz. Her sekiz saatte bir işçinin ölümünün bu işin fıtratında olmadığını savunanlarız. Hayatı tasarlayan, planlayan, üreten ve inşa eden biziz. Kendi geleceğimize karar veren de biz olalım.”